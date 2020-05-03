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3 травня • оновлено в 23:21
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Дзагоєв передбачив Росії "дуже серйозні наслідки" через коронавiрус

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Російськи захисник московського ЦСКА Алан Дзагоєв вважає, що пандемія дуже негативно відіб'ється на футболі в країні.

"Думаю, ситуація з коронавірусом закінчиться не скоро. У мене відчуття таке. Як це позначиться на футболі? Будуть дуже серйозні наслідки, враховуючи, що клуби не заробляють. Тільки, може бути, якщо "Зеніт" зі своїм "Газпромом" не зменшать зарплати гравцям, ну і "Краснодар" - все рівно тільки у них залишиться. Інші клуби, швидше за все, постраждають", - сказав Дзагоєв в інтерв'ю каналу ЦСКА на YouTube.

Спортсмен не виключив зупинки всього футболу в світі.

"Не знаю, як буде, але, сподіваюся, не плачевно-плачевно і ми зможемо продовжити виступати і боротися за високі місця, в тому числі за місце в Лізі чемпіонів. Але чи буде Ліга чемпіонів? Буде, напевно. Найголовніше, щоб футбол не пішов. Якщо футбол піде, це взагалі", - підсумував Дзагоєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше завідувач лабораторією досліджень спорту Національного дослідницького університету "Вища школа економіки" Дмитро Дагаєв озвучив найбільш негативний розвиток ситуації з російським спортом на тлі пандемії коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
ЦСКА Москва
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