Двох українців включили до "ідеальної збірної" молодих футболістів

Захисники "Динамо" і "Шахтаря" Віталій Миколенко та Валерій Бондар потрапили у збірну найкращих молодих гравців Європи.

Компанію українцям склали такі відомі гравці, як володар призу найкращому молодому футболісту 2019 року Жоау Феліш з мадридського "Атлетіко", Ерік Холанд із "Зальцбурга", Деніел Джеймс з "Манчестер Юнайтед" та інші. Найперспективнішим тренером вважається молодий наставник лондонського "Челсі" Френк Лемпард.

Віталій Миколенко трибуна

Once ideal de la sección #Hypeando de @Marcador en 2019:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ramsdale

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 R. James

🇵🇹 Queirós

🇺🇦 Bondar

🇺🇦 Mykolenko

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 D. James

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rice

🇮🇹 Tonali

🇳🇱 Malen

🇵🇹 João Félix

🇳🇴 Håland



Edad media: 20 años y 237 días.



DT: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Frank Lampard (41).



Infografía cortesía de @ franglez95 : pic.twitter.com/EBHzv1ChVk - David Fernández (@DavidFer_) December 22, 2019

Варто відзначити, що Миколенко був основним лівим захисником "Динамо" протягом першої половини сезону, а Валерій Бондар провів 7 повних матчів за "гірників" в осінній частині і твердого місця в основному складі не мав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент киян Ігор Суркіс прокоментував чутки про інтерес європейських клубів до Віталія Миколенка.

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