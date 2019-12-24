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24 грудня • оновлено в 16:29
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Двох українців включили до "ідеальної збірної" молодих футболістів

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Захисники "Динамо" і "Шахтаря" Віталій Миколенко та Валерій Бондар потрапили у збірну найкращих молодих гравців Європи.

Компанію українцям склали такі відомі гравці, як володар призу найкращому молодому футболісту 2019 року Жоау Феліш з мадридського "Атлетіко", Ерік Холанд із "Зальцбурга", Деніел Джеймс з "Манчестер Юнайтед" та інші. Найперспективнішим тренером вважається молодий наставник лондонського "Челсі" Френк Лемпард.

Віталій Миколенко

Віталій Миколенко

трибуна

Варто відзначити, що Миколенко був основним лівим захисником "Динамо" протягом першої половини сезону, а Валерій Бондар провів 7 повних матчів за "гірників" в осінній частині і твердого місця в основному складі не мав.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент киян Ігор Суркіс прокоментував чутки про інтерес європейських клубів до Віталія Миколенка.

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Особа
Віталій Миколенко
Теги
Збірна України з футболу Молодіжна збірна України з футболу
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