Двох українців включили до "ідеальної збірної" молодих футболістів

Захисники "Динамо" і "Шахтаря" Віталій Миколенко та Валерій Бондар потрапили у збірну найкращих молодих гравців Європи.
Компанію українцям склали такі відомі гравці, як володар призу найкращому молодому футболісту 2019 року Жоау Феліш з мадридського "Атлетіко", Ерік Холанд із "Зальцбурга", Деніел Джеймс з "Манчестер Юнайтед" та інші. Найперспективнішим тренером вважається молодий наставник лондонського "Челсі" Френк Лемпард.
Віталій Миколенко
трибуна
Once ideal de la sección #Hypeando de @Marcador en 2019:- David Fernández (@DavidFer_) December 22, 2019
🏴 Ramsdale
🏴 R. James
🇵🇹 Queirós
🇺🇦 Bondar
🇺🇦 Mykolenko
🏴 D. James
🏴 Rice
🇮🇹 Tonali
🇳🇱 Malen
🇵🇹 João Félix
🇳🇴 Håland
Edad media: 20 años y 237 días.
DT: 🏴 Frank Lampard (41).
Infografía cortesía de @ franglez95 : pic.twitter.com/EBHzv1ChVk
Варто відзначити, що Миколенко був основним лівим захисником "Динамо" протягом першої половини сезону, а Валерій Бондар провів 7 повних матчів за "гірників" в осінній частині і твердого місця в основному складі не мав.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент киян Ігор Суркіс прокоментував чутки про інтерес європейських клубів до Віталія Миколенка.
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