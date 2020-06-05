Дві кандидатури: стало відомо, хто може стати тренером "Динамо"

Київське "Динамо" розглядає дві кандидатури на пост головного тренера команди замість Олексія Михайличенка.

Як повідомляє видання Динамо Київ від Шурика, крім Юрія Сьоміна, чутки про повернення якого в "Динамо" раніше з'явилися в ЗМІ, столичний клуб цікавиться наставником угорського "Ференцвароша" Сергієм Ребровим. Він, як і російський фахівець, вже працював із "Динамо" – у 2014-2017 роках. Під його керівництвом команда виграла українську Прем'єр-лігу в 2015-му і 2016-му, завоювала Кубок України в 2014-му і 2015-му і Суперкубок у 2016-му.

Нинішній тренер "Динамо" Олексій Михайличенко 24 Канал

Відзначається, що керівництво киян ще не робило Реброву і Сьоміну конкретних пропозицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував інформацію про призначення російського фахівця тренером команди.

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