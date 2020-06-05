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5 червня • оновлено в 12:11
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Дві кандидатури: стало відомо, хто може стати тренером "Динамо"

1.9т
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Київське "Динамо" розглядає дві кандидатури на пост головного тренера команди замість Олексія Михайличенка.

Як повідомляє видання Динамо Київ від Шурика, крім Юрія Сьоміна, чутки про повернення якого в "Динамо" раніше з'явилися в ЗМІ, столичний клуб цікавиться наставником угорського "Ференцвароша" Сергієм Ребровим. Він, як і російський фахівець, вже працював із "Динамо" – у 2014-2017 роках. Під його керівництвом команда виграла українську Прем'єр-лігу в 2015-му і 2016-му, завоювала Кубок України в 2014-му і 2015-му і Суперкубок у 2016-му.

Нинішній тренер "Динамо" Олексій Михайличенко

Нинішній тренер "Динамо" Олексій Михайличенко

24 Канал

Відзначається, що керівництво киян ще не робило Реброву і Сьоміну конкретних пропозицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував інформацію про призначення російського фахівця тренером команди.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Юрій Сьомін Сергій Ребров Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
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