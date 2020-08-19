Дві гольові Мілевського допомогли "Динамо" з розгромом вийти до наступного раунду ЛЧ

Український нападник Артем Мілевський допоміг брестському "Динамо" розгромити "Астану" і вийти у другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.

Команда нашого співвітчизника забила чотири м'ячі вже до 37-ї хвилини поєдинку, а в другому таймі впевнено довела справу до перемоги з рахунком 6:3. У моменті з четвертим голом "Динамо" Мілевський пасом в один дотик вивів партнера на рандеву з голкіпером, а потім допоміг брестському клубу відзначитися в п'ятий раз, коли обіграв захисника і видав передачу на вільного одноклубника.

У наступному раунді команда українця зустрінеться з переможцем пари "Коннах Куей Номадс" (Уельс) – "Сараєво" (Боснія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі можливі суперники київського "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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