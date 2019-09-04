"Дуже великі проблеми": журналіст розповів про "повстання" в "Динамо"

Деякі футболісти "Динамо" незадоволені новим тренером Олексієм Михайличенком, заявив журналіст Ігор Циганик

"Футболістам на даному етапі необхідно переучуватися і вони не можуть знайти з головним тренером спільної думки, що вони повинні робити. Михайличенко все таки прихильник тактики Лобановського. Людина, яка вимагає перехід з оборони в атаку за рахунок довгої передачі. І дуже швидкий перехід. Ніякого контролю. Лише один пас - "вибиваємо і біжимо", а це дуже об'ємна робота. Невідомо, чи зможе команда виконувати всі ці вимоги Михайличенка. I чи готові функціонально футболісти. Тут є дуже великі проблеми і цей дисбаланс, який на цьому етапі присутній, він виливається в той результат, який ми маємо", - повідомив Циганик в ефірі свого Youtube-каналу.

Передавити футболістів не вдасться, тому що вони пограли на дуже хорошому рівні, вони бачили різних тренерів, їх манеру роботи.

"Вони розуміють під яку модель їх брали, а зараз від них хочуть абсолютно інший футбол. Футбол, який вимагає виконання важкої рутинної роботи, яка буває і без м'яча. Наскільки я знаю, в середині команди є багато футболістів, незадоволених тим, яку гру будує Михайличенко", - підсумував Циганик.

Нагадаємо, що матч 6-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі "Зоря" - "Динамо" завершився з рахунком 2:2.

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