"Думав, що не вистоїмо": тренер збірної України прокоментував перемогу над Італією

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Петраков прокоментував історичну перемогу над Італією на чемпіонаті світу з футболу.

Олександр Петраков у матчі Україна - Італія

"Задоволений хлопцями – це їхня перемога. Булецу я знаю п'ять років. Прекрасний хлопець у всіх сенсах, відмінний футболіст зростає. Він молодець, забив вирішальний м'яч, але виділяти когось одного я не стану. Буду акцентувати увагу на всій команді, яка заслужила цю перемогу. Епізоду зі скасованим голом італійців я не бачив. Але Бондар сказав, що противник вдарив його по обличчю. Добре, що є справедливість, і суддя прийняв логічне, правильне рішення. Я вже думав, що ми не вистоїмо в додатковий час, адже грали вдесятьох, замін не було. Але, як кажуть, Бог нам допоміг", – цитує Петракова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, що півфінальний матч чемпіонату світу з футболу U-20 Україна - Італія завершився з рахунком 1:0. М'яч на 65-й хвилині забив Булеца.

На останніх секундах італійці забили гол у відповідь, але бразильський арбітр Рафаель Клаус після перегляду VAR прийняв рішення скасувати взяття воріт. Таке рішення в Італії назвали ганьбою.

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