ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Думав, що не вистоїмо": тренер збірної України прокоментував перемогу над Італією

7.2тЧитати матеріал російською

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Петраков прокоментував історичну перемогу над Італією на чемпіонаті світу з футболу.

Олександр Петраков у матчі Україна - Італія

Олександр Петраков у матчі Україна - Італія

"Задоволений хлопцями – це їхня перемога. Булецу я знаю п'ять років. Прекрасний хлопець у всіх сенсах, відмінний футболіст зростає. Він молодець, забив вирішальний м'яч, але виділяти когось одного я не стану. Буду акцентувати увагу на всій команді, яка заслужила цю перемогу. Епізоду зі скасованим голом італійців я не бачив. Але Бондар сказав, що противник вдарив його по обличчю. Добре, що є справедливість, і суддя прийняв логічне, правильне рішення. Я вже думав, що ми не вистоїмо в додатковий час, адже грали вдесятьох, замін не було. Але, як кажуть, Бог нам допоміг", – цитує Петракова прес-служба УАФ.

Новини
Збірна України показала, що коїлося в роздягальні після перемоги над Італією

Нагадаємо, що півфінальний матч чемпіонату світу з футболу U-20 Україна - Італія завершився з рахунком 1:0. М'яч на 65-й хвилині забив Булеца.

На останніх секундах італійці забили гол у відповідь, але бразильський арбітр Рафаель Клаус після перегляду VAR прийняв рішення скасувати взяття воріт. Таке рішення в Італії назвали ганьбою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
ПольщаГдиня
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
17
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Тарасова Люба
Тарасова Люба
Cпаcибо вceм тeм, кто показал мне прeкpасный cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/2nflte Пpоcто прoйдя опpoс полyчилa пoчти полугодoвую зapплaтy)) Пользуйтecь, пoкa eщe есть возможнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel