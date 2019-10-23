Дует з Мілевським: ексфутболіст збірної України підписав сенсаційний контракт

Ексзахисник київського "Динамо" і збірної України з футболу Євген Хачеріді підписав контракт з білоруським клубом "Динамо" (Брест).

Євген Хачеріді став гравцем білоруського клубу ФК "Динамо" Брест

Як повідомляє офіційний сайт команди, угода з українським гравцем розрахована на два роки.

32-річний колишній футболіст київського "Динамо" перебував у статусі вільного агента. У минулому сезоні він значився в складі грецького ПАОКа, проте останній офіційний матч провів ще в січні 2019 року.

Білоруські вболівальники сприйняли новину про трансфер українця із захопленням. "Ось це підписання! Не знаю, в який він зараз формі, але раніше був основним гравцем збірної", "Це вогонь! Хоч і віковий", "Бомба", "З Мілевським складуть зв'язку, правда не на полі", - коментують шанувальники на білоруському сайті "Трибуна".

Євген Хачеріді приєднався в "Динамо" (Брест) до інших виконавців з України - ексфорварда київського "Динамо" Артема Мілевського, вихованця "Шахтаря" Олександра Нойока і колишнього нападника "Чорноморця" Олексія Хобленка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський на одному з матчів завзято виконав гімн Білорусі, чим сполохав соцмережі.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!