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23 жовтня • оновлено в 18:09
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Дует з Мілевським: ексфутболіст збірної України підписав сенсаційний контракт

1.1т Читати матеріал російською

Ексзахисник київського "Динамо" і збірної України з футболу Євген Хачеріді підписав контракт з білоруським клубом "Динамо" (Брест).

Євген Хачеріді став гравцем білоруського клубу

Євген Хачеріді став гравцем білоруського клубу

ФК "Динамо" Брест

Як повідомляє офіційний сайт команди, угода з українським гравцем розрахована на два роки.

32-річний колишній футболіст київського "Динамо" перебував у статусі вільного агента. У минулому сезоні він значився в складі грецького ПАОКа, проте останній офіційний матч провів ще в січні 2019 року.

Білоруські вболівальники сприйняли новину про трансфер українця із захопленням. "Ось це підписання! Не знаю, в який він зараз формі, але раніше був основним гравцем збірної", "Це вогонь! Хоч і віковий", "Бомба", "З Мілевським складуть зв'язку, правда не на полі", - коментують шанувальники на білоруському сайті "Трибуна".

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Євген Хачеріді приєднався в "Динамо" (Брест) до інших виконавців з України - ексфорварда київського "Динамо" Артема Мілевського, вихованця "Шахтаря" Олександра Нойока і колишнього нападника "Чорноморця" Олексія Хобленка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський на одному з матчів завзято виконав гімн Білорусі, чим сполохав соцмережі.

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Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Особа
Євген Хачеріді
Місце
Білорусь Брест
Тег
Динамо Брест
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