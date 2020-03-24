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24 березня • оновлено в 14:06
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Дружині легенди "Шахтаря" погрожують розправою

2.1т
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Російська модель Катерина Дорожко, яка є дружиною легендарного нападника "Шахтаря" Луїса Адріано, розповіла, що регулярно отримує погрози через колір шкіри свого чоловіка.

"Мені просто щодня бажають смерті, щоб я захворіла і так далі, і дуже багато страшних образ. Для мене дивно, що колір шкіри може викликати такі емоції у людей", – відповіла вона на запитання одного з підписників в Instagram.

Луїс Адріано та Катерина Дорожко

Луїс Адріано та Катерина Дорожко

@dorozhko

Дружині легенди "Шахтаря" погрожують розправою

@dorozhko

Варто відзначити, що з Дорожко колишній нападник "гірників" познайомився під час виступів за московський "Спартак", в складі якого він провів три з половиною сезони. Зараз бразилець повернувся на батьківщину, де захищає кольори "Палмейраса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з недавніх матчів за команду в Кубку Лібертадорес Луїс Адріано оформив хет-трик, встановивши неймовірне досягнення в історії світового футболу.

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Особа
Луїс Адріано
Теги
Палмейрас Спартак Москва ФК Шахтар
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