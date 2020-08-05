Дружина футболіста збірної України відмовилася вчити доньку української мови
Роксана Малиновська зробила відверте зізнання.
Дружина футболіста збірної України Руслана Малиновського зізналася, що українська мова не буде рідною для їх спільної дочки.
"Рідна мова в нашій родині російська, адже ми говоримо російською. Чому дитина раптом повинна заговорити українською? Для Олівії друга рідна мова італійська, адже вона народилася тут і чує її кожен день", – написала Роксана в Instagram, відповідаючи на питання пiдписника, чи буде рідною українська мова для дитини, якщо батьки з України.
Пост Роксани про українську мову Instagram Роксани Малиновської
Роксана Малиновська з донькою Олівією Instagram Роксани Малиновської
Руслан і Роксана Малиновські з донькою Олівією Instagram Роксани Малиновської
Роксана Малиновські з донькою Instagram Роксани Малиновської
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роксана викликала фурор серед своїх шанувальників в Instagram, розмістивши фотографії з берега озера Гарда – найбільшого озеро в Італії, розташоване поблизу південного підніжжя Альп.
26-річна дружина футболіста "Аталанти" позувала в купальнику, демонструючи свою фігуру через півроку після пологів.