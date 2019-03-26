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Суперкамбек Данії: результати відбору на Євро-2020 26 березня

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У вівторок, 26 березня, відбулися чергові матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020. Національні збірні провели свої другі поєдинки в групах D, F і J.

З результатів варто відзначити впевнену перемогу Іспанії над Мальтою, трилер у Норвегії, де команди обмінялися забитими м'ячами в компенсований час, а також неймовірний камбек Данії, яка зуміла відквитати три м'ячі за десять хвилин у кінцівці зустрічі.

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Група D

Ірландія – Грузія 1:0
Гол: 1:0 – 35 Хуріхейн.
Ірландія – Рендолф, Стівенс, Коулмен, Даффі, Кіо, Хендрік, Хуріхейн, Макклейн, Брейді (О`Брайен, 74), Уелан, Макголдрік (Доерті, 82).
Грузія – Лорія, Какабадзе (Окріашвілі, 85), Хочолава (Харабадзе, 65), Кашия, Кверквелія, Кітейшвілі, Квеквескірі, Гвілья, Канкава, Квілітая, Арвеладзе (Казаїшвілі, 73).
Попередження: Канкава (14), Кашия (33).

Швейцарія – Данія 3:3 (1:0, 2:3)
Голи: 1:0 – 19 Фройлер, 2:0 – 66 Джака, 3:0 – 76 емболія, 3:1 – 84 Йоргенсен, 3:2 – 88 Гюткьяер, 3:3 – 90 Дальсгор.
Швейцарія – Зоммер, Ельведі, Аканджі, Мбабу, Родрігес (Беніто, 46), Закарія, Фройлер, Джака (Соу, 79), Цубер, Емболо, Аджеті (Мехмеді, 71).
Данія – Шмейхель, К'єр, Йоргенсен, Дальсгор, Ларсен, Ділейні, Еріксен, Шене (Хейбьерг, 70), Йоргенсен (Гюткьяер, 70), Брейтуейт, Поульсен.
Попередження: Йоргенсен (38), Закарія (59), Аканджі (90), Емболо (90).

Швейцарія - Данія

Швейцарія - Данія

twitter.com/dbufodbold

Суперкамбек Данії: результати відбору на Євро-2020 26 березня

Група F

Мальта – Іспанія 0:2
Голи: 0:1 – 31 Мората, 0:2 – 73 Мората.
Мальта – Бонелло, Церафа, Каруана (Мікаллеф, 85), Борг, Мускат, Фенек, Мінтофф (Міфсуд, 70), Корбалан, Гійом, Нвоко, Мбонги (Мускат, 65).
Іспанія – Аррісабалага, Ермосо, Серджі Роберто, Рамос, Бернат (Муніаїн, 56), Сауль (Навас, 65), Каналес, Асенсіо, Родрі Ернандес, Гайя, Мората (Родріго, 79).
Попередження: Корбалан (72).

Норвегія – Швеція 3:3
Голи: 1:0 – 41 Йонсен, 2:0 – 59 Кінг, 2:1 – 70 Классон, 2:2 – 86 Квайсон, 2:3 – 90 Квайсон, 3:3 – 90 Камара.
Норвегія – Ярстейн, Нордтвейт, Алеесамі, Айер, Ельабделлауі, Сельнес, Ельюнуссі (Камара, 72), Едегор, Хенріксен, Кінг, Йонсен (Серлот, 87).
Швеція – Ольсен, Гранквіст, Хеландер, Аугустінссон, Крафт, Классон, Ольссон (Андерссон, 90), Екдаль (Свенссон, 66), Ларссон (Ісак, 62), Квайсон, Берг.
Попередження: Сельнес (28), Ольссон (29), Нордтвейт (52), Классон (55), Йонсен (63), Айер (69), Хеландер (72).

Норвегія - Швеція

Норвегія - Швеція

twitter.com/UEFAEURO

Румунія – Фарерські о-ви 4:1 (3:1, 1:0)
Голи: 1:0 – 26 Дяк, 2:0 – 29 Кешерю, 3:0 – 32 Кешерю, 3:1 – 40, пенальті Давідс, 4:1 – 63 Пушкаш.
Румунія – Тетерушану, Моці, Бензар (Хаджі, 46), Григоре, Банку, Марін, Кіпчу, Дяк, Станчу (Ман, 78), Пушкаш, Кешер (Чікилдеу, 69).
Фарерські о-ви – Нільсен, Ватнсдаль (Бальдвінссон, 29), Давідс, Грегерсен, Юнсен, уй Бартальсстову (Фредериксберг, 67), Фаере, Ольсен, Ханссон (Ватнхамар, 77), Ольсен, Соренсен.
Попередження: Юнсен (15), Станчу (16), Моці (39), Кіпчу (47), Фредериксберг (82), Григоре (85), Ольсен (86).

Суперкамбек Данії: результати відбору на Євро-2020 26 березня

Група J

Вірменія – Фінляндія 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 – 14 Йенсен, 0:2 – 78 Сойрі.
Вірменія – Айрапетян, Дагбашян, Ароян, Чалішір, Оганесян, Мхітарян, Озбіліз (Барсегян, 67), Казарян, Бабаян (Аветисян, 74), Бріаско (Карапетян, 59), Григорян.
Фінляндія – Градецьки, Араюурі, Гранлунд, Тойвіо, Пірінен, Спарв, Камара, Лод (Тейлор, 87), Йенсен (Шюллер, 69), Хямяляйнен (Сойрі, 57), Пуккі.
Попередження: Камара (36), Чалішір (39), Бабаян (40), Бріаско (54), Градецьки (66), Спарв (71), Ароян (90).

Італія – Ліхтенштейн 6:0
Голи: 1:0 – 17 Сенсі, 2:0 – 32 Верратті, 3:0 – 35, пенальті Куальярелла, 4:0 – 45, пенальті Куальярелла, 5:0 – 69 Кін, 6:0 – 76 Паволетті.
Італія – Сірігу, Романьйолі, Бонуччі (Іццо, 79), Манчіні, Жоржиньо (Дзаньоло, 57), Спінаццола, Верратті, Сенсі, Політано, Кін, Куальярелла (Паволетті, 72).
Ліхтенштейн – Бюхель, Кауфманн, Геппель, Хофер, Вольфінгер, Візер, Польверіно, Зеле (Малин, 46), Салановіч (Бюхель, 82), Хаслер, Кюне (Майер, 68).
Попередження: Хаслер (34).
Вилучення: Кауфманн (45).

Боснія і Герцеговина – Греція 2:2
Голи: 1:0 – 10 Вішча, 2:0 – 15 Пьяніч, 2:1 – 64, пенальті Фортуніс, 2:2 – 85 Коловос.
Боснія і Герцеговина – Шехіч, Шуньїч, Колашинаць, Зукановіч, Ермін Бичакчич, Цімірот (Круніч, 90), Бешич, Вішча, Пьяніч, Дульевіч (Мілошевич, 80), Джеко (Гояк, 90).
Греція – Влаходімос, Папастатопулос, Сіовас, Кутріс, Бакакіс (Кулуріс, 80), Бухалакіс (Масурас, 46), Курбеліс (Коловос, 67), Фортуніс, Зека, Самаріс, Доніс.
Попередження: Курбеліс (14), Доніс (17), Колашинаць (90).
Вилучення: Пьяніч (65).

Суперкамбек Данії: результати відбору на Євро-2020 26 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України в непростому матчі на останніх хвилинах вирвала перемогу над Люксембургом завдяки автоголу. Після матчу в португальських ЗМІ з'явилася інформація про те, що українській команді можуть зарахувати технічну поразку.

Федерація футболу Люксембургу направила в ФІФА протест з приводу результату зустрічі через натуралізуваного футболіста "жовто-синіх" Жуніора Мораеса.

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Євро-2020
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