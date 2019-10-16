Драма останніх хвилин збірної Іспанії: результати відбору Євро-2020 15 жовтня

У вівторок, 15 жовтня, відбулися матчі 8-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020, а саме дев'ять поєдинків у групах D, F, G і J.

Збірна Іспанії вийшла на Євро-2020

Збірна Іспанії зіграла внічию зі Швецією – 1:1 – і стала шостою країною, що виборола собі місце у фінальній частині Євро-2020. Команда програвала з 50-ї хвилини, однак на 92-ій рахунок зрівняв Родріго, що вийшов на заміну. Нічия гарантувала іспанцям завоювання путівки на чемпіонат.

Нагадаємо, що раніше участь у Євро-2020 забезпечили собі збірні Бельгії, Італії, Росії, Польщі та України.

Всі результати 15 жовтня

Група D

Швейцарія – Ірландія: 2:0

Гібралтар – Грузія: 2:3

Група F

Швеція – Іспанія: 1:1

Румунія – Норвегія: 1:1

Фарерські острови – Мальта: 1:0

Група G

Ізраїль – Латвія: 3:1

Група J

Фінляндія – Вірменія: 3:0

Ліхтенштейн – Італія: 0:5

Греція – Боснія і Герцеговина: 2:1

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських футболістів закликали "надерти зад Росії" на Євро-2020.

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