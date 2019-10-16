Драма останніх хвилин збірної Іспанії: результати відбору Євро-2020 15 жовтня

У вівторок, 15 жовтня, відбулися матчі 8-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020, а саме дев'ять поєдинків у групах D, F, G і J.
Збірна Іспанії вийшла на Євро-2020
Збірна Іспанії зіграла внічию зі Швецією – 1:1 – і стала шостою країною, що виборола собі місце у фінальній частині Євро-2020. Команда програвала з 50-ї хвилини, однак на 92-ій рахунок зрівняв Родріго, що вийшов на заміну. Нічия гарантувала іспанцям завоювання путівки на чемпіонат.
Нагадаємо, що раніше участь у Євро-2020 забезпечили собі збірні Бельгії, Італії, Росії, Польщі та України.
Всі результати 15 жовтня
Група D
Швейцарія – Ірландія: 2:0
Гібралтар – Грузія: 2:3
Група F
Швеція – Іспанія: 1:1
Румунія – Норвегія: 1:1
Фарерські острови – Мальта: 1:0
Група G
Ізраїль – Латвія: 3:1
Група J
Фінляндія – Вірменія: 3:0
Ліхтенштейн – Італія: 0:5
Греція – Боснія і Герцеговина: 2:1
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