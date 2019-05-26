"Доводиться відбиватися": над Ярмоленком "знущаються" у "Вест Хемі" через перемогу Зеленського

Півзахисникові англійського "Вест Хема" Андрію Ярмоленку доводиться витримувати нападки одноклубників після результатів виборів в нашій країні.

"Пацани стежать за ситуацією в Україні. Той же Пеллегріні, коли були вибори, після першого кола він підходив, питав: "А це правда, що в першому колі виграв комік". Я кажу – так. І після другого кола питав. Пацани, зрозуміло , затруюють, жартують з приводу цього. Доводиться відбиватися", – сказав футболіст збірної України в інтерв'ю Youtube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, що Андрій отримав в кінці жовтня 2018 року важку травму через яку випав з ігор на 7 місяців.

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