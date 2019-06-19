"Довго не роздумував": футболіст збірної України у захваті від переїзду в Росію

Футболіст збірної України Іван Ордець із захопленням прокоментував свій трансфер із донецького "Шахтаря" в московське "Динамо".

"До переходу чув про "Динамо" тільки гарне. Знав, що це один із найбільш титулованих клубів Росії, дуже амбітний клуб. Тут працює гарний тренер, ставляться серйозні завдання пробитися в єврокубки. Тому довго не роздумував. Після знайомства з базою "Динамо" і новим стадіоном ще більше зміцнився в думці, що не помилився з вибором. Докладу максимум зусиль, щоб допомогти команді добитися поставлених цілей", – сказав Ордець в інтерв'ю клубній прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в пітерський "Зеніт" перейшов Ярослав Ракицький. Ще один гравець "Шахтаря" Олег Демченко продовжить кар'єру в казанському Рубіні.

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