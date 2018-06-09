"Досяг дна": Шовковський висловився про футбол в Україні

Екс-воротар "Динамо" Олександр Шовковський вважає, що український футбол в кризі, але гірше вже не буде.

"У 2012 році у нас чотири команди конкурували за звання чемпіона, були неабиякі баталії. Зараз дві команди з цих чотирьох взагалі припинили існування. Ми говоримо про спад. І ось зараз потрібно думати про те, що робити всім разом для того, щоб футбол в Україні розвивався. Хочеться сподіватися, що ми вже досягли дна і почали підніматися вгору. Прогнозувати щось важко", - сказав Шовковський на презентації своєї книги .

Як повідомляв OBOZREVATEL недавно Шовковський розкрив шокуючу правду про сімейне життя.