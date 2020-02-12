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12 лютого • оновлено в 20:58
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Допінг Бесєдіна: форвард "Динамо" готовий піти на сміливий крок перед Євро-2020

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Представники нападника київського "Динамо" Артема Бесєдіна звернулися до Всесвітньої антидопінгової асоціації (WADA) з проханням прискорити розгляд допінгової справи.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у випуску "Циганик Live" на FootballHub.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

1927.kiev.ua

"Представники гравця впевнені в тому, що можуть довести його невинність. І найголовніше для нього спробувати набрати форму і поїхати на Євро-2020. Його представники сподіваються, що WADA піде назустріч футболістові", – сказав Циганик.

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Нагадаємо, 20 грудня 2019 року стало відомо про можливе порушення Бесєдіним антидопінгових правил УЄФА. За інформацією ЗМІ, форвард "Динамо" не пройшов допінг-тест після матчу 5-го туру Ліги Європи проти "Мальме" (3:4). Сам Бесєдін до закінчення розгляду справи не може грати і тренуватися з клубом. Раніше повідомлялося, що рішення по його справі повинні винести 27 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Артем Бесєдін провалив допінг-тест з вини лікарів.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особа
Артем Бесєдін
Теги
WADA ФК Динамо Київ
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