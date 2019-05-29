Дочку легендарного чемпіона світу з футболу збила машина

Дочку Андреа Пірло, чемпіона світу з футболу 2006 року в складі збірної Італії, збила машина.

Андрій Пірло, його дочка Анджела, син Ніколо і дружина Валентина Бальдіні Zimbio

Як повідомляє Football Italia з посиланням на газету La Stampa, інцидент трапився вдень 28 травня в Турині. 13-річну Анджелу доставили в лікарню, проте обстеження не виявило у неї серйозних травм. Дівчинка відбулася синцями та забоями. Сам Пірло також перебував у Турині. Колишній півзахисник брав участь у благодійному матчі на "Ювентус Стедіум".

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