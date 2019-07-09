"До сих пір чекаємо": українській збірній не виплатили премію за перемогу на ЧС-2019

Півзахисник молодіжної збірної України Сергій Булеца розповів про виплату преміальних за перемогу на чемпіонаті світу (U-20).

Сергій Булеца fifa.com

"Як святкували перемогу на ЧС-2019? Тільки шампанське, ніякої горілки. Чи виплатила УАФ преміальні за перемогу на чемпіонаті світу? Ні, досі чекаємо. Нічого не знаю, і поки нічого не говорили", - сказав Сергій Булеца в інтерв'ю журналу "Футбол".

"Чи задоволені ми прийомом збірної в Києві? І на тому спасибі. Головне, що це було щиро", - розповів півзахисник, який виступає також за "Динамо".

Нагадаємо, молодіжна збірна України серед 20-річних вперше в історії стала чемпіоном світу, вигравши ЧС-2019 в Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України U-20 зізнався в розчаруванні після перемоги на ЧС.

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