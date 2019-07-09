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"До сих пір чекаємо": українській збірній не виплатили премію за перемогу на ЧС-2019

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Півзахисник молодіжної збірної України Сергій Булеца розповів про виплату преміальних за перемогу на чемпіонаті світу (U-20).

Сергій Булеца

Сергій Булеца

fifa.com

"Як святкували перемогу на ЧС-2019? Тільки шампанське, ніякої горілки. Чи виплатила УАФ преміальні за перемогу на чемпіонаті світу? Ні, досі чекаємо. Нічого не знаю, і поки нічого не говорили", - сказав Сергій Булеца в інтерв'ю журналу "Футбол".

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"Чи задоволені ми прийомом збірної в Києві? І на тому спасибі. Головне, що це було щиро", - розповів півзахисник, який виступає також за "Динамо".

Нагадаємо, молодіжна збірна України серед 20-річних вперше в історії стала чемпіоном світу, вигравши ЧС-2019 в Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України U-20 зізнався в розчаруванні після перемоги на ЧС.

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Місце
Україна
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Закон Порядок
Закон Порядок
так у чубатых соберите донаты.они ж восхищались ценочной сборной.
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Закон Порядок
Закон Порядок
щеночной
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Денех нет
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