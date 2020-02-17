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17 лютого • оновлено в 13:16
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"До біса": Гвардіола бурхливо відреагував на виключення "Ман Сіті" з Ліги чемпіонів

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Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола відреагував на заборону своєму клубу виступати в турнірах під егідою УЄФА на два наступні сезони.

Хосеп Гвардіола

Хосеп Гвардіола

"Тепер, як ніколи, ми повинні показати всім, що "Манчестер Сіті" – це не про гроші, а про талант", – цитує Гвардіолу видання The Athletic.

За даними видання, атмосфера на базі "Сіті" була відверто зухвалою. "Якщо УЄФА не любить нас, до біса, ми їм покажемо", – приблизно такою фразою можна описати настрій "городян".

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Хосеп Гвардіола

Хосеп Гвардіола

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА відсторонив "Ман Сіті" від Ліги чемпіонів та інших єврокубків на два роки через порушення фінансового фейр-плей (ФФП), зокрема, за фальсифікацію спонсорських контрактів з компаніями, пов'язаними з власниками клубу.

"Манчестер Сіті" у відповідь заявив, що буде оскаржувати рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

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Автор
Денис Карпов
Особа
Пеп Гвардіола
Місце
Англія Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сіті
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Гоша Злой
Гоша Злой
по такому алгоритму наказаний в Украине некому играть будет)
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