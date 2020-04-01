До Білорусі звернулися з жорсткою вимогою через коронавірус

Генеральний секретар Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro) Йонас Баєр-Хоффманн вимагає призупинити чемпіонат Білорусі з футболу.

"Ми вимагаємо прийняти такі ж заходи безпеки, як і в усьому футбольному світі. Якщо чесно, не збагну, чому це ще триває. Я не думаю, що хто-небудь може пояснити, чим так відрізняється ситуація в Білорусі та сусідніх країнах", – цитує його слова інформагентство BBC.

Чемпіонат Білорусі з футболу Прессбол

Варто зазначити, що першість Білорусі – єдиний футбольний чемпіонат в Європі, який до сих пір триває, незважаючи на пандемію коронавірусу. Це дозволило федерації футболу країни домовитися про показ своєї ліги з трансляторами з десяти країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, назва білоруського футбольного клубу викликала фурор в мережі і допомогла йому завоювати шанувальників по всьому світу.

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