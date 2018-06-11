Дівчина новачка "Динамо" вразила соковитими фото

Разом з бразильським новачком київського "Динамо" Че Че до Києва, найімовірніше, переїде і його чарівна подруга - Клаудіа Феррейра.

На фото в мережі пара випромінює сімейну ідилію і світитися від щастя. Ми ж відзначаємо пишні форми красуні і цікаві картинки на тілі. Залишається тільки загадкою чи перебуває пара в шлюбі? На фото пари засвітився і милий малюк.

Клаудіа Феррейра - дівчина гравця "Динамо" Че Че

Клаудіа Феррейра - дівчина гравця "Динамо" Че Че

Клаудіа Феррейра - дівчина гравця "Динамо" Че Че

Клаудіа Феррейра - дівчина гравця "Динамо" Че Че

Клаудіа Феррейра - дівчина гравця "Динамо" Че Че

Клаудіа Феррейра - дівчина гравця "Динамо" Че Че

Клаудіа Феррейра - дівчина гравця "Динамо" Че Че

Нагадаємо, 25-річний Че Че (повне ім'я Данило дас Невес Пінєйро) поповнив ряди столичного клубу, підписавши контракт з динамівцями в минулу п'ятницю. Термін угоди - п'ять років. Колишній клуб бразильця - "Палмейрас". Сума трансферу 4,8 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" розповів скількома новачками в це міжсезоння поповниться клуб.