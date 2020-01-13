Дискваліфікація Бесєдіна: в "Динамо" ухвалили рішення щодо форварда

Київське "Динамо" планує використовувати Назарія Русина в якості основного форварда на другу частину сезону через допінгову дискваліфікацію Артема Бесєдіна.

За інформацією FC Dynamo Nation, клуб не сподівається, що Бесєдіну вдасться уникнути покарання і готується до усунення нападника на тривалий термін.

За це ще в грудні було вирішено викликати Русина, який провів першу частину сезону в оренді в луганській "Зорі".

Назарій Русин ФК "Динамо"

"Ми продублювали кожну позицію, хоча при цьому є певні нюанси з травмованими – зокрема, той же Попов, сподіваємося, за кілька днів повинен повернутися до загальної групи. Також запросили молодих хлопців, які можуть скласти конкуренцію, і повернули з оренди Русина – сподіваємося , він зможе стати основним нападником", – зазначив головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко, чиї слова передає офіційний сайт клубу.

Крім того, тренерський штаб буде переглядати Ігбрагіма Каргбо, що став першим зимовим придбанням "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2019 року стало відомо, що Артем Бесєдін попередньо відсторонений від футболу на 30 днів після того, як провалив тест на допінг. Подальшу долю нападника Європейський футбольний союз повинен вирішити в січні.

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