Головна Новини
18 лютого • оновлено в 15:12
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Дискримінація? Луческу не дали роботу через його вік

2.3т
Читати матеріал російською

Екснаставник "Шахтаря" Мірча Луческу не підійшов керівництву стамбульського "Бешикташа", яке розглядало його кандидатуру на посаду спортдиректора клубу, через похилий вік.

Мірча Луческу

Мірча Луческу

Sport Pictures

Як повідомляє турецьке видання Sabah, Луческу вів переговори з "Бешикташем" про майбутнє працевлаштування, однак клуб зі Стамбула засумнівався в кандидатурі румунського фахівця. Головна причина цього – побоювання роботодавця, що вік 74-річного Луческу викличе труднощі в питанні довгострокових планів клубу.

Новини
"Розлад": Луческу розповів, як війна на Донбасі вплинула на його взаємини з Ахметовим

Втім, наголошується, що остаточного рішення боси "Бешикташа" ще не прийняли.

Нагадаємо, Мірча Луческу працював в "Шахтарі" з 2004-го по 2016 рік. Після цього він очолював російський "Зеніт" (2016–2017) і збірну Туреччини (2017–2019).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірчу Луческу називали в числі претендентів на посаду головного тренера збірної Румунії – потенційного суперника українців у фінальній частині Євро-2020.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Юрій Трохимчук
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Дельбонис
VS
Гарин
Победа чилийца
1.59 Сделать ставку
Халеп
VS
Жабер
Тотал больше 21,5 гейма
2.12 Сделать ставку
Герасимов
VS
Новак
Победа белоруса
1.73 Сделать ставку
Й.Бе
VS
Фуркад
Йоханнес финиширует выше Мартена
1.80 Сделать ставку
Имер
VS
Циципас
Тотал меньше 21,5 гейма
2.0 Сделать ставку
Пэр
VS
Бублик
Тотал меньше 22,5 гейма
2.05 Сделать ставку
Аталанта
VS
Валенсия
Победа Аталанты с форой (-1)
2.31 Сделать ставку
Тоттенхэм
VS
Лейпциг
Инд. тотал Тоттенхэма больше 1.5
2.02 Сделать ставку
Манчестер Сити
VS
Вест Хэм
Инд. тотал Манчестер Сити больше 3
1.73 Сделать ставку
Мирандес
VS
Сарагоса
Мирандес не проиграет и обе забьют
2.56 Сделать ставку