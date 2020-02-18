Дискримінація? Луческу не дали роботу через його вік

Екснаставник "Шахтаря" Мірча Луческу не підійшов керівництву стамбульського "Бешикташа", яке розглядало його кандидатуру на посаду спортдиректора клубу, через похилий вік.

Мірча Луческу Sport Pictures

Як повідомляє турецьке видання Sabah, Луческу вів переговори з "Бешикташем" про майбутнє працевлаштування, однак клуб зі Стамбула засумнівався в кандидатурі румунського фахівця. Головна причина цього – побоювання роботодавця, що вік 74-річного Луческу викличе труднощі в питанні довгострокових планів клубу.

Втім, наголошується, що остаточного рішення боси "Бешикташа" ще не прийняли.

Нагадаємо, Мірча Луческу працював в "Шахтарі" з 2004-го по 2016 рік. Після цього він очолював російський "Зеніт" (2016–2017) і збірну Туреччини (2017–2019).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірчу Луческу називали в числі претендентів на посаду головного тренера збірної Румунії – потенційного суперника українців у фінальній частині Євро-2020.

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