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13 червня • оновлено в 13:37
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"Динамо" знизило зарплати футболістам

1.9т
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Польський легіонер київського "Динамо" Томаш Кендзьора підтвердив, що гравцям клубу під час карантину урізали зарплату.

При цьому поляк відмовився називати конкретні суми.

Томаш Кендзьора

Томаш Кендзьора

ФК Динамо

"Так, ми погодилися на зниження зарплати. Всі знали ситуацію. У деяких гравців закінчуються контракти у кінці червня. Ми опинилися в такій ситуації вперше", – сказав Томаш в інтерв'ю місцевому виданню Przegląd Sportowy.

За словами Кендзьора футболісти команди за два дні до матчу проходять тести на коронавірус. Особисто він не турбується про вірус.

"Я дотримуюся правила гігієни. Ми всі перевіряємося перед матчем, тому ризику немає. Мої думки – про гру", – підсумував Кендзьора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бельгійський нападник Ібрагім Каргбо заявлений за "Динамо" на чемпіонат і Кубок України.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Томаш Кендзьора
Тег
ФК Динамо Київ
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