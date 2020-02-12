"Динамо" зазнало курйозної поразки в матчі з шістьма голами в Туреччині

Київське "Динамо" в рамках тренувального збору в Туреччині зіграло контрольний матч проти "Тоболу" з Казахстану і зазнало невдачі в драматичному протистоянні з рахунком 2:4.

Київське "Динамо" поступилося в спарингу "Тоболу" ФК "Динамо"

Зустріч почалася досить вдало для киян – уже до середини першого тайму команда Олексія Михайличенка вела 2:0 завдяки голам Франа Соля і Міккеля Дуелунда.

Але "Тобол" зумів переломити хід зустрічі, до кінця тайму відквитав один м'яч, а в другому – ще три. Кияни відповісти на це не зуміли.

"Динамо" – "Тобол" – 2:4

Голи: Соль (12), Дуелунд (39) - Нургалієв (44, пен), Мужиків (47), Муртазаєв (58), Аветисян (72)

"Динамо": Кучерук (Бущан, 46), Піваріч, Сирота, Романчук, Кузик (Караваєв, 69), Андрієвський, Дуелунд (Шапаренко, 46), де Пена, Кадар, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому спарингу новачок "Динамо" забив елегантний перший гол за команду.

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