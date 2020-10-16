"Динамо" зацікавилося австралійським футболістом – ЗМІ

Київське "Динамо" проявляє серйозний інтерес до центрального захисника "Сіднея" та юнацької збірної Австралії Антона Млінаріча.

Як повідомляє видання The World Game, 18-річний футболіст ще не провів жодного матчу за дорослу команду, але потрапив на радари української команди завдяки Мілошу Нінковичу, який протягом дев'яти років виступав за "Динамо", а зараз є зіркою "Сіднея".

Австралійський клуб дозволив Млінарічу відправитися у двомісячну оренду в Київ. Якщо захиснику вдасться добре проявити себе на перегляді в жовтні та листопаді, то український клуб підпише з ним контракт і заплатить "Сіднею" за його трансфер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Динамо" офіційно оголосило про підписання трьох футболістів.