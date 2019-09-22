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22 вересня • оновлено в 19:41
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"Динамо" з втратами здобуло нищівну гостьову перемогу

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Київське "Динамо" впевнено перемогло на виїзді полтавську "Ворсклу" у 8-му турі чемпіонату України з футболу в УПЛ. Матч на стадіоні ім. Бутовського завершився з розгромним рахунком 5:0.

Віцечемпіони України повністю домінували на полі і вже на 9-й хвилині Циганков відкрив рахунок.

Через півгодини з інтервалом у дві хвилини Шабанов та Де Пена знову розписалися в воротах Ткаченка.

Четвертий гол на перших секундах другого тайму оформив Бесєдін, а на останніх Де Пена поставив крапку - 5:0.

Відзначимо, що кияни зазнали серйозної втрати. На 53-й хвилині травму коліна отримав Микита Бурда. 24-річного захисника винесли з поля на ношах. Замість нього Михайличенко випустив Кадара.

"Ворскла" – "Динамо" 0:5

Голи: 0:1 – 9 Циганков, 0:2 – 35 Шабанов, 0:3 – 37 де Пена, 0:4 – 46 Бесєдін, 0:5 – 83 де Пена.

Ворскла – Канівці (Ткаченко, 28), Артур, Чеснаков, Пердута, Баєнко, Габелок, Скляр, Ребенок, Луїзао (Петрович, 46), Кані, Васін (Хеба, 71).

Динамо – Бущан, Шабанов, Бурда (Кадар, 53), Миколенко, Сидорчук, Гармаш (Фран Соль, 78), Шепелев (Буяльський, 38), де Пена, Циганков, Караваєв, Бесєдін.

Попередження: Луїзао (19), Бесєдін (20), Скляр (40), Миколенко (58), Гармаш (73).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому тижні "Динамо" змогло перервати свою антирекордну серію з 6 матчів без перемог і обіграти шведський "Мальме" в Лізі Європи.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Полтава
Теги
ФК Ворскла ФК Динамо Київ
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