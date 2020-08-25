"Динамо" Луческу виграло Суперкубок України, обігравши "Шахтар"

Володар Кубка України київське "Динамо" обіграло чемпіона країни донецький "Шахтар" і в дев'ятий раз в своїй історії виграло Суперкубок України.

XVII розіграш вперше в своїй історії пройшов у Києві на НСК "Олімпійському" і завершився з рахунком 1:3. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо.

Матч почався з впевнених атак "Шахтаря", і вже на 43-й секунді VAR перевіряв, чи був пенальті у ворота Бущана. Бразильці виглядали швидше киян, змушуючи Сидорчука і Караваєва відпрацьовувати по повній. Відбивши стартовий натиск "гірників", "Динамо" намагалося організувати щось, що нагадує позиційний напад, проте далі центрального кола просунутися не могло.

Незважаючи на територіальну перевагу "Шахтаря" першими забили саме футболісти "Динамо". Родрігес втік в контратаку, там зміг утримати м'яч, віддати його Сидорчуку, який черпачком точно навісив на де Пену. Карлос головою зробив рахунок 1:0.

Пропустивши, "Шахтар" втратив нитку конструктивізму атак. Нівелювало техніку бразильських "гірників" і мокре поле, через зливу, яка пішла над "Олімпійським".

На 31-й хвилині донецькі футболісти втратили дуже далеко на фланзі м'яч, що вилилося в найнебезпечнішу контратаку. Динамівці в три паси вибігли зі своєї половини, м'яч підхопив Родрігес і блискуче перекинув за комір нерозумно вийшов з воріт П'ятова – 2:0.

Родрігес забив гол ФК Шахтар

"Шахтар" виглядав трохи розгубленим, особливо в заключній частині атак, але через 7 хвилин все одно зміг скоротити відставання. Сирота неправильно вибрав позицію, дозволивши високому Мораесу головою розстріляти Бущана – 1:2.

Мораес зрівняв рахунок ФК Шахтар

Перевага знову повернулося до "помаранчово-чорних" і Тете прибрав двох гравців "Динамо" і дзвінко потрапив в поперечину.

Другий тайм почався з штурму підопічних Каштру. Донецька команда ґрунтовно влаштувалося на половині поля киян, раз по раз напружуючи захист гострими моментами, хоча і без ударів в створ.

"Динамо" значно глибше грало позиційно, повторюючи сценарій дебюту першого тайму, але без контратак. На 54-й хвилині Бущан невдало вибив в м'яч в поле, ледь не спорудивши гол в свої ворота.

Футболісти "Динамо" практично не атакували, граючи виключно в обороні. У процентному співвідношенні володіння м'ячем виглядало ще більш гнітюче для фанатів столичної команди – 75/25.

На 60-й хвилині Луческу випустив Франа Соля і іспанець через 20 хвилин забив свій гол. "Шахтар" пішов ва-банк в атаку, забув про захист і єдина атака "біло-синіх" у другому таймі завершилася чудовим навісом Андрієвського і рахунком 1:3.

"Шахтар" – "Динамо" 1:3

Голи: 0:1 – 20 де Пена, 0:2 – 31 Родрігес, 1: 2 – 37 Мораес, 1: 3 – 83 Фран Сіль.

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Бондар (Коноплянка, 70), Кривцов (Фернандо Педро, 86), Додо, Алан Патрік, Тете (Соломон, 61), Тайсон, Степаненко, Маркос Антоніо (Марлос, 46), Мораес.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Сирота, Тимчик, Караваєв, Шапаренко, Буяльський (Ледньов, 82), де Пена (Андрієвський, 75), Сидорчук, Родрігеш, Супряга (Фран Соль, 61).

Попередження: Шапаренко (49), Караваєв (59).

Нагадаємо, що володарем Суперкубка України в 2019 році стало "Динамо", яке зуміло здобути вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.

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