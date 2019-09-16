"Динамо" встановило історичний антирекорд в УПЛ

Київське " Динамо" видало свій найгірший старт в історії чемпіонатів України. Після шести зіграних матчів в сезоні-2019/20 кияни набрали лише 8 очок (дві перемоги, дві нічиї, дві поразки).

"Динамо" набрало 2 очки в 3-х матчах за Олексія Михайличенка ФК "Динамо"

Це найгірший результат для "біло-синіх" в історії чемпіонатів України на даному ігровому відрізку. Раніше найгіршим вважався сезон-2007/08, коли у "Динамо" після шести зіграних матчів було 9 балів. Також у сезонах 1992/93 і 2013/14 у "Динамо" було лише по 10 очок після 6-ти матчів.

Відзначимо, що в шести матчах киянами керували два наставники - Олександр Хацкевич і Олексій Михайличенко. Кожен провів по три гри: за Хацкевича команда набрала 6 очок і лише два очки набрав його наступник.

На даний момент "Динамо" посідає 6-е місце в таблиці і не тільки не потрапляє в єврокубки, але і знаходиться всього в 2-х очках від "зони вильоту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 15 вересня "Динамо" сенсаційно поступилося вдома "Десні" з рахунком 1:2. Вболівальники освистали команду після чергового фіаско на внутрішній арені.

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