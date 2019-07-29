"Динамо" встановило історичне досягнення в Суперкубку України

Київське "Динамо" встановило унікальне досягнення в Суперкубку України. Ніколи раніше команді, яка пропустила першою, не вдавалося перемогти в ігровий час.
Так, вольова перемога киян у грі за Суперкубок-2019 проти "Шахтаря" стала першою в історії цього турніру.
"Динамо" виграло Суперкубок України-2019
ФК "Динамо"
Нагадаємо, що незважаючи на програний перший тайм, команда Олександра Хацкевича знайшла в собі сили відігратися в останній десятихвилинці гри.
"Динамо" — "Шахтар" — 2:1
Як повідомляв OBOZREVATEL, Хацкевич прокоментував перемогу "Динамо" в Одесі.
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