"Динамо" встановило історичне досягнення в Суперкубку України

Київське "Динамо" встановило унікальне досягнення в Суперкубку України. Ніколи раніше команді, яка пропустила першою, не вдавалося перемогти в ігровий час.

Так, вольова перемога киян у грі за Суперкубок-2019 проти "Шахтаря" стала першою в історії цього турніру.

"Динамо" виграло Суперкубок України-2019 ФК "Динамо"

Нагадаємо, що незважаючи на програний перший тайм, команда Олександра Хацкевича знайшла в собі сили відігратися в останній десятихвилинці гри.

"Динамо" — "Шахтар" — 2:1

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хацкевич прокоментував перемогу "Динамо" в Одесі.

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