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"Динамо" встановило історичне досягнення в Суперкубку України

2.3т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" встановило унікальне досягнення в Суперкубку України. Ніколи раніше команді, яка пропустила першою, не вдавалося перемогти в ігровий час.

Так, вольова перемога киян у грі за Суперкубок-2019 проти "Шахтаря" стала першою в історії цього турніру.

"Динамо" виграло Суперкубок України-2019

"Динамо" виграло Суперкубок України-2019

ФК "Динамо"

Новини
"Динамо" перевернуло матч із "Шахтарем" і виграло Суперкубок України

Нагадаємо, що незважаючи на програний перший тайм, команда Олександра Хацкевича знайшла в собі сили відігратися в останній десятихвилинці гри.

"Динамо" — "Шахтар" — 2:1

"Динамо" — "Шахтар" — 2:1

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хацкевич прокоментував перемогу "Динамо" в Одесі.

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Тема
Суперкубок України
Місце
Україна Одеса
Тег
ФК Динамо Київ
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Так как Суперкубок Украины по футболу показывали на канале Ахметова, то не применяли систему видеоповторов VAR, чтобы по несколько раз не показывать присутствовавшего там Зеленского.
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