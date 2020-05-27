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27 травня • оновлено в 16:13
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"Динамо" впевнено розібралося з "Олімпіком", забивши два голи за дві хвилини

2.4т
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Київське "Динамо" провело заключний підготовчий матч перед відновленням української Прем'єр-ліги, впевнено перегравши донецький "Олімпік" з рахунком 2:0. Зустріч проходила в форматі двох таймів по 30 хвилин.

Підопічні Олексія Михайличенка без розкачки почали поєдинок, забивши перший гол вже на другій хвилині. Георгій Цитаїшвілі, який отримав шанс проявити себе в основному складі, опинився абсолютно один на дальній штанзі після прострілу Беньяміна Вербича та спокійно відправив м'яч у сітку. Ще через дві хвилини молодий талант "Динамо" оформив дубль, розігравши відмінну комбінацію з Віталієм Буяльським і красиво завершивши атаку ударом під поперечину.

Георгій Цитаїшвілі зробив дубль у матчі з "Олімпіком"

Георгій Цитаїшвілі зробив дубль у матчі з "Олімпіком"

ФК "Динамо" Київ

Як виявилося, цей гол виявився останнім у матчі. Незважаючи на достатню кількість моментів для взяття воріт, динамівці не зуміли розвинути свою перевагу ні в першому, ні в другому таймі.

"Динамо" – "Олімпік" 2:0

Голи: Цитаїшвілі (2, 4).

"Динамо" (перший тайм): Бущан – Кендзьора, Шабанов, Попов, Миколенко – Сидорчук, Буяльський, Дуелунд – Цитаїшвілі, Вербич, Русин.

"Динамо" (другий тайм): Бойко – Кендзьора (Беніто, 45), Кадірі, Забарний, Сирота – Шепелєв, Андрієвський, Сухоручко – Караваєв, Де Пена, Соль.

"Олімпік" (перший тайм): Альімі – Кравченко, Гришко, Цимбалюк, Гошкодеря – Лебеденко, Чогадзе, Романовський – Політило, Балашов, Шахаб.

"Олімпік" (другий тайм): Кринський – Ксьонз, Зотько, Снурніцин, Литвин – Вербний, Пасіч, Завійський, Кравчук, Тейшейра, Баланюк.

Нагадаємо, що 31 травня столичний клуб зіграє проти донецького "Шахтаря" в рамках першого туру після відновлення УПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій перший контрольний поєдинок "Динамо" сенсаційно закінчило внічию, не зумівши забити у ворота першолігового "Руху".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теги
ФК Олімпік Донецьк ФК Динамо Київ
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