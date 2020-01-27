"Динамо" влаштувало гольову феєрію проти команди Мілевського

Київське "Динамо" провело черговий спаринг на зимових зборах в Туреччині, розгромивши чемпіона Білорусі – "Динамо" (Брест) – з рахунком 3:0.

Відзначимо, що в складі білоруського клубу на поле вийшли два ексгравця збірної України та київського "Динамо" – захисник Євген Хачеріді і форвард Артем Мілевський.

Йосип Пиварич ФК "Динамо"

Дебют гри був рівним, зате в середині першого тайму кияни змогли розкрити оборону суперника: атаку розігнав Караваєв, а завершив Пиварич, відправивши м'яч точно під праву штангу. 1:0. Минуло 10 хвилин, і Пиварич, який грав уже в другому матчі в півзахисті, зробив дубль: після довгої передачі Кадара зі своєї половини поля хорват шикарно зіграв головою, перекинувши воротаря. 2:0.

Відео другого голу Пиварича:

Після перерви темп гри ще більше знизився. Білоруси так і не знайшли шляхів до воріт киян, зате віцечемпіони України відзначилися втретє: Шепелєв увійшов в штрафний з м'ячем праворуч, обіграв двох і точно відкотив на Дуелунда, який встромив м'яч у кут.

"Динамо" – "Динамо" Брест - 3:0

Голи: Пиварич (22, 36), Дуелунд (74)

"Динамо" Київ, 1-й тайм: Бущан – Пиварич, Кадар, Вівчаренко, Забарний – Кадар, Буяльський, Андрієвський – Караваєв, Шапаренко – Каргбо. 2-й тайм: Бойко, Кендзьора, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелєв, Сидорчук, Дуелунд, Цітаішвілі, де Пена, Соль.

Заключний спаринг першого турецького збору "Динамо" проведе вже у вівторок, з казахстанським "Кайратом". Початок об 11:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому спарингу кияни зазнали безглуздої поразки від хорватського "Хайдука", пропустивши гол на останній хвилині матчу.

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