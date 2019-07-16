Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" вирішило позбутися нападника

4.3т Читати матеріал російською

Форвард "Динамо" Назарій Русин щонайменше першу частину сезону-2019/2020 проведе в оренді у "Карпатах".

За інформацією Sport Arena, переговори про перехід форварда днями повинні завершитися. Львів'яни розраховують на оренду на весь сезон, і тренерський штаб киян не проти такого варіанту.

Назарій Русин

Назарій Русин

dynamo.kiev.ua

Новини
Ексфутболіст "Динамо" звинуватив Путіна у брехні

20-річний Русин у минулому сезоні так і не зміг виграти конкуренцію, щоб посісти місце основного нападника "Динамо". У 24 матчах за київський клуб він забив 5 голів і зробив 1 гольову передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА зробив несподіваний крок: названі суперники "Динамо" з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Місце
Україна Львів
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Perry Shelley
Perry Shelley
Після виходу з моєї попередньої роботи 3 місяці тому, я мав деяку удачу, щоб дізнатися про цей сайт, який був для мене рятівним життям ... Вони пропонують роботуy, за яку люди можуть працювати в Інтернеті зі свого будинку. Моя остання зарплата після роботи на них протягом 4 тижнів склала $ 27458 ... Дивовижна річ в тому, що єдине, що потрібно, це просто навички набору тексту і доступ до Інтернету ....⇛⇛⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel