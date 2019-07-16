"Динамо" вирішило позбутися нападника

Форвард "Динамо" Назарій Русин щонайменше першу частину сезону-2019/2020 проведе в оренді у "Карпатах".

За інформацією Sport Arena, переговори про перехід форварда днями повинні завершитися. Львів'яни розраховують на оренду на весь сезон, і тренерський штаб киян не проти такого варіанту.

Назарій Русин dynamo.kiev.ua

20-річний Русин у минулому сезоні так і не зміг виграти конкуренцію, щоб посісти місце основного нападника "Динамо". У 24 матчах за київський клуб він забив 5 голів і зробив 1 гольову передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА зробив несподіваний крок: названі суперники "Динамо" з кваліфікації Ліги чемпіонів.

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