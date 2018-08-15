"Динамо" вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 14 серпня

Київське "Динамо" пробилося до плей-офф відбору Ліги чемпіонів, а захисник грецького ПАОКа Євген Хачеріді показав москвичам прапор України на матчі ЛЧ. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 14 серпня.
Крім того, екс-гравець "Динамо" Олександр Алієв відверто висловився про свою кар'єру в київському клубі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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