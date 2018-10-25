"Динамо" в меншості вирвало перемогу в Лізі Європи

Київське "Динамо" здобуло перемогу над французьким "Ренном" у третьому турі Ліги Європи. Перший в історії матч між цими командами завершився з рахунком 1:2.

OBOZREVATEL вів онлайн трансляцію матчу Ренн - Динамо.

Вже на 2-й хвилині гості могли відкривати рахунок. Бразилець Сідклей, який дебютував у старті ЛЕ, видав відмінний ривок, віддав пас на Морозюка, але потужний удар Миколи струсив пил із поперечини.

Після цього пішла гра на зустрічних курсах, де фланги французів мали невелику перевагу над нашими. Київські футболісти добре грали на перехоплення, тікаючи в швидкі контратаки, але по-справжньому небезпечних моментів жодна з команд створити не змогли.

Все змінилося на 21-й хвилині. Буяльський віддав прострільну передачу під удар Гармашу, кіксанул, м'яч покотився далі і Кендзьора з розбігу влупив метрів із 25 точно в ближню дев'ятку - 0:1.

Ренн - Динамо

"Ренн" кинувся відіграватися, але "біло-сині" спокійно грали в захисті, не доводячи ситуацію у воротарському до критичної. Однак до кінця 45-хвилинки занадто сильно притиснулися до рамки, стали втрачати м'ячі в простих ситуаціях і в результаті пропустили гол фактично з нічого.

Томаш Кадар на рівному місці заробив штрафний удар. Греньє вдарив у той кут, де стояв Бойко, але Денис не зміг зафіксувати м'яча, який проскочив під ним у сітку - 1:1.

Ренн - Динамо

У другому таймі гра змістилася на половину поля українців. Гравці "Ренна" все небезпечніше і небезпечніше атакували і київському захисту раз по раз доводилося "гасити пожежі" біля воріт.

На 77-й хвилині серйозне розсічення брови отримав Морозюк. Капітану "Динамо" в ігровій ситуації з'їздив по обличчю коліном партнер за командою. Зупинити кровотечу довго не вдавалося і білоруському тренеру довелося випустити на поле Че-Че.

За шість хвилин до фінального свистка українська команда залишилася в меншості. Після неакуратного пасу назад Супряги на фол пішов Шепелєв і отримав другу жовту картку. "Ренн" посилив тиск, захопився штурмом і пропустив гостру контратаку.

Че-Че класно вирізав на Буяльського, той перекинув Діалло, який мало не дістав кінчиками пальців м'яча - 1:2.

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

"Ренн" Франція - "Динамо" Україна 1:2 Голи: 0:1 - 21 Кендзьора, 1:1 - 40 Греньє, 1:2 - 89 Буяльський Ренн - Діалло, Да Сільва, Бенсебайні, Траоре, Желен, Андре, Юханссон, Сарр, Греньє, Дель Кастії (Буріго, 61), Ньянг (Бен-Арфа, 74).

Динамо - Бойко, Морозюк (Че-Че, 80), Кадар, Бурда, Сідклей, Гармаш (Сидорчук, 68), Шепелев, Кендзьора, Вербич (Супряга, 74), Миколенко, Буяльський. Попередження: Миколенко (11), Гармаш (25), Шепелев (38), Сарр (52), Да Сільва (70).

Вилучення: Шепелев (84).

Свій наступний поєдинок "Динамо" проведе 8 листопада проти все того ж "Ренна". Початок о 19:55.

Нагадаємо, що в першому турі підопічні Хацкевича зіграли внічию 2:2 з "Астаною" з Казахстану. У другому турі "Динамо" втратило перемогу над "Яблонцем" у Чехії (2:2), ведучи у ході зустрічі в два м'ячі.