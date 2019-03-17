"Динамо" в матчі з двома пенальті обіграло "Олімпік"

Київське "Динамо" в матчі 22-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло донецький "Олімпік". Поєдинок на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського завершився з рахунком 1:2.

Всі події гри відбулися в першому таймі. Вже на 13-й хвилині Олександр Дердо поставив пенальті в ворота номінальних господарів. Після навісу в штрафну воротар жорстко вдарив по голові Гармаша. Циганков впевнено реалізував покарання.

Через 15 хвилин вже Кадар завалив Матара в своєму штрафному, і Гай ударом з одинадцяти метрів зрівняв рахунок.

А на 39-й хвилині "біло-блакитні" провели зразкову атаку. Бойко вибив м'яч вперед прямо на Циганкова, який навісив точно на голову Русина на ближній штанзі.

"Олімпік" – "Динамо" 1:2 (1:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 13, пенальті Циганков, 1:1 – 27, пенальті Гай, 1:2 – 39 Русин.

Олімпік – Халімі, Цимбалюк, Снурніцин, Гришко, Політило, Ксьонз, Кольцов (Кравчук, 63), Гай, Пасіч (Шиндер, 81), Діейе, Балашов (Дегтярьов, 62).

Динамо – Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Сідклей, Гармаш (Шапаренко, 67), Буяльський, Циганкова, Шепелев, Миколенко, Русин (Вербич, 86).

Попередження: Русин (28), Бурда (44), Кадар (58), Діейе (59).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 березня "Динамо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи програло англійському " Челсі " і вилетіло з турніру. Домашній поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 0:5.

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