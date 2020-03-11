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11 березня • оновлено в 23:17
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"Динамо" у важкому матчі вийшло в півфінал Кубка України

3.7т
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Київське "Динамо" в меншості обіграло вдома "Олександрію" і вийшло в півфінал Кубка України з футболу. Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився в додатковий час із рахунком 1:0.

Перший тайм пройшов при великій кількості боротьби на полі і без гострих моментів. 4 дні тому футболісти обох команд віддали всі сили й емоції в Олександрії, не встигнувши відновитися за такий короткий проміжок.

"Динамо" у важкому матчі вийшло в півфінал Кубка України

На 65-й хвилині гості залишилися в більшості, після того, як Віталій Романов показав другу жовту картку Кадірi.

"Динамо" практично не помітило втрати, продовжуючи вести гру першим номером, і на 79-й хвилині Русин забив чудовий гол. Назарій отримав передачу, розвернувся і другим дотиком відправив круглого впритул зі штангою.

Після перегляду VAR арбітри скасували це взяття воріт, побачивши офсайд у півзахисника "біло-синіх" Беньяміна Вербича в момент удару партнера по команді.

"Динамо" у важкому матчі вийшло в півфінал Кубка України

Незважаючи на штурм господарів, зустріч в основний час завершилася з рахунком 0:0, а в додатковий вирішальний гол на 106-й хвилині забив Циганков.

"Олександрія" допустила чергову обрізку при виході з оборони. Столичним гравцям вдалася віялова контратака, після якої Віктор, отримавши гольовий пас від Кендзьори, розстріляв Паньківа із 10 метрів.

Жеребкування 1/2 фіналу і фіналу (визначиться номінальний господар поля) Кубка України сезону-2019/2020 пройде в Будинку футболу в п'ятницю 13 березня і розпочнеться о 13:00.

Крім "Динамо" в півфінали пробилися "Минай" і "Маріуполь". Матч "Десна" - "Ворскла" відбудеться 12 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 березня "Динамо" в матчі 22-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі в гостях із рахунком 3:1 обіграло "Олександрію".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок України з футболу
Місце
Україна Олександрія
Теги
ФК Динамо Київ ПФК Олександрія
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