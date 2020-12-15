'Динамо' та 'Шахтар' дізналися суперників у Лізі Європи: спортивні підсумки 14 грудня

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" дізналися суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи, а головний бій UFC 256 завершився рідкісним результатом.

Крім того, стали відомі всі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 14 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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