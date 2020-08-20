"Динамо" стартувало з перемоги в молодіжній УПЛ, забивши супернику дев'ять голів

"Динамо" стартувало з перемоги в молодіжній УПЛ, забивши "Олімпіку" дев'ять голів. ФК "Динамо" Київ

Київське "Динамо" розгромило донецький "Олімпік" в першому турі чемпіонату України U-21, забивши у ворота суперника дев'ять "сухих" голів.

Поєдинок пройшов під диктовку столичного клубу і став бенефісом нападника киян Євгена Ісаєнка, який записав на свій рахунок пента-трик. Перший тайм закінчився з рахунком 2:0, але в другій половині "Динамо" буквально знищило "Олімпік", забивши ще сім голів.

Відзначимо, що свій матч у першому турі УПЛ U-21 провів і "Шахтар". "Гірники" розгромили "Колос" із Ковалівки з рахунком 4:0.

У сезоні 2019/20 переможцем молодіжного чемпіонату України став донецький клуб. За підсумками першості "Шахтар" випередив киян на два очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 21 серпня, "Динамо" проведе перший офіційний матч під керівництвом Мірчі Луческу. Столичний клуб представив нову домашню форму на сезон 2020/21.

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