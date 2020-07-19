"Динамо" стало віцечемпіоном України і зіграє у відборі Ліги чемпіонів
Попередня зустріч між "Динамо" і "Колосом" завершилася з рахунком 2:1
За чотири останні гри між цими командами арбітри призначили 8 пенальті і показали 4 червоних картки
Віктор Циганков після карантину забив шість голів, що стільки ж, скільки забив "Колос" за той же період
Динамо програло Колосу. ФК Динамо
Київське "Динамо" в заключному, 32-му турі чемпіонату УПЛ з рахунком 0:2 сенсаційно програло "Колосу" з села Ковалівка, Васильківського району Київської області.
Незважаючи на цей результат, столична команда змогла посісти підсумкове друге місце в чемпіонаті України з футболу в Прем'єр-лізі і кваліфікуватися до відбірного турніру Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Основний конкурент в битві за "срібло" луганська "Зоря" не змогла обіграти чернігівську "Десну" (1:1).
У перші 15 хвилин кияни домінували і мали гарнi шанси забити. До середини тайму гравці "Колоса" почали грати агресивніше і різноманітніше в атаці, раз по раз напружуючи Бущана.
Колос - Динамо. Статистика після першого тайму Кадр з трансляції
Друга 45-хвилинка могла починатися з гола "Динамо". Русин отримав м'яч в штрафній, накрутив суперників і вбивчо пробив в дальній кут, але Волинець якимось дивом зміг переправити м'яч у штангу.
Команда з Києва пішла всім складом в напад і поплатилася за це. На 54-й хвилині Циганков обрізався, дозволивши Морозку зробити точний навіс на Лисенка. Володимир ударом головою відкрив рахунок - 1:0.
А на 70-й хвилині господарі заробили пенальті. Шапаренко збив Вільхьяльмссона, і сам постраждалий точно реалізував 11-метровий.
"Колос" – "Динамо" 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 54 Лисенко, 2:0 – 71, пенальті Вільхьяльмссон.
Колос – Волинець, Максименко, Зозуля, Чорноморець, Гавриш, Морозко, Задоя, Богданов (Мілько, 77), Костишин (Оріховський, 53), Антюх (Вільхьяльмссон, 65), Лисенко (Бондаренко, 64).
Динамо – Бущан, Кендзьора, Попов (Шапаренко, 66), Шабанов, Караваєв, де Пена, Шепелев, Мохаммед, Циганков, Буяльський, Русин (Цітаішвілі, 66).
Попередження: Чорноморець (30), Шепелев (74), Кендзьора (82), Мілько (84).
Вилучення: Мілько (90).
Турнірна таблиця УПЛ
Як повідомляв OBOZREVATEL, тур назад "Динамо" здобуло ключову перемогу над основним конкурентом в битві за "срібло" – луганською "Зорею". Зустріч в Києві завершилася з рахунком 3:1, при тому, що господарі пропустили гол вже на 2-й хвилині.