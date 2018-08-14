Динамо - Славія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у вівторок, 14 серпня, проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із празькою "Славією". Після нічиєї у столиці Чехії (1:1) команди знову зустрінуться на полі НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Славія. Початок зустрічі - о 19:30.

Явним фаворитом київського матчу вважаються господарі поля. Ставки на перемогу підопічних Олександра Хацкевича в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,85. Нічия оцінюється котируванням 3,40. А показники на успіх чеської команди досягають рівня 4,40. При цьому аналітики впевнені, що гра не порадує глядачів великою кількістю забитих м'ячів. На те, що в матчі буде не більше двох голів, можна поставити з коефіцієнтом 1,60.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" підписало контракт із 18-річною зіркою чемпіонату Європи.