Гол Бєсєдіна! Динамо - Славія: дивитися онлайн відео трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у вівторок, 14 серпня, зуміло пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів. На полі столичного НСК "Олімпійський" підопічні Олександра Хацкевича боролися з празькою "Славією" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду турніру. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Динамо - Славія.

Перша зустріч в Празі принесла українцям прийнятну нічию - 1:1. На гол одного з лідерів "Динамо" Беньяміна Вербича чехи відповіли точним ударом Гушбауера з пенальті на останній хвилині компенсованого часу. Тепер головним завданням для "біло-синіх" на матч-відповідь - не дати супернику забити.

Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Динамо - Славія.

Ліга чемпіонів. 3-й кваліфікаційний раунд

Матч-відповідь

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Даніель Стефанськи (Польща)

"Динамо" (Київ, Україна) - "Славія" (Прага, Чехія) - 2:0

перший матч - 1:1

Голи: Вербич, 11, Бєсєдін, 74

"Динамо": 71.Бойко - 5.Сидорчук, 7.Вербич, 8.Шепелєв, 15.Циганков, 19.Гармаш, 23.Піварич, 26.Бурда, 41.Бєсєдін, 44.Кадар, 94.Кендзьора

Запасні: 1.Бущан, 6.Че Че, 9.Морозюк, 18.Андріевський, 29.Буяльський, 30.Шабанов, 43.Русін

"Славія": 1.Коларж - 5.Цоуфал, 6.Сікора, 8.Змргал, 10.Гушбауер, 11.Тецл, 13.Нгадеу-Нгаджуі, 17.Стох, 18.Боржил, 19.Делі, 22 .Соучек

Запасні: 31.Коварж, 12.Зелени, 15.Кудела, 20.Белуце, 21.Шкода, 25.Фридрих, 28.Покорни

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний Союз прийняв рішення про часткове закриття НСК "Олімпійський" на матчі Ліги чемпіонів "Динамо" - "Славія". При цьому фанати киян виступили зі звинуваченнями на адресу чеських ультрас за підсумками виїзду до Праги.

Відзначимо, що київське "Динамо" пропустило нещодавній тур національного чемпіонату через перенесення матчу команди з "Маріуполем". Після трьох зіграних ігор в активі підопічних Олександра Хацкевича дев'ять очок. Перед виїзним поєдинком зі "Славією" столичний колектив видав дивовижну серію з чотирьох поспіль перемог з однаковим рахунком - 1:0. Двічі динамівцями був обіграний їх головний суперник донецький "Шахтар".

У свою чергу празька команда також успішно розпочала новий сезон. У національному чемпіонаті "Славія" після чотирьох зіграних турів йде з 100%-показником в графі набраних очок, маючи в активі 12 пунктів.

Цікаво, що пражани в останній раз пробивалися до групового турніру Ліги чемпіонів в сезоні 2006/2007. Тоді колектив з Чехії посів третє місце у квартеті з румунським "Стяуа", іспанською "Севільєю" і англійським "Арсеналом".