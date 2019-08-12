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"Динамо" шокувало керівництво Прем'єр-ліги: що трапилося

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Президент української футбольної Прем'єр-ліги Томас Грімм зізнався, що шокований заявами керівництва київського "Динамо" про можливий вихід команди з чемпіонату.

Віце-чемпіони України виступають проти організації так званого єдиного пулу УПЛ і передачі прав на трансляції каналах "Футбол 1/2".

"Ми шоковані таким ставленням. Санкції, які ми можемо накласти, не будуть стосуватися цього. Я захищаю інтереси клубів, і ми повинні слідувати рішенням зборів. Якщо таке станеться, на чемпіонат чекаютьсерйозні наслідки. Рішення про єдиний пул і транслятора приймалося клубами на зборах. Більшість погодилася, тому єдиний телеканал, який може транслювати матчі чемпіонату України – це "Футбол 1/2". Всі подальші дії не є легітимними", – наводить слова Грімма FootballHub.

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Відзначимо, що так званий єдиний пул підтримали 7 з 12 клубів Прем'єр-ліги. Київське "Динамо", луганська "Зоря", львівські "Карпати", "Дніпро-1" і чернігівська "Десна" передали права на трансляції своїх матчів каналу 2+2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційно почав роботу новий спортивний телеканал Setanta Sports.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Тег
ФК Динамо Київ
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Почему футбола нет в эфирном вещании? Неужели Ахметову моло денег? Закрывают Ротердам+ , открывают Футбол1,2.
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филипп филипыч
филипп филипыч
деньги бывают ссорят даже друзей
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