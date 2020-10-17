"Шахтар" і "Динамо" здобули синхронні перемоги в УПЛ. Відео

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" виграли свої поєдинки зі львівськими командами "Львів" і "Рух" відповідно в 6-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Зустріч "гірників" в Києві завершилася з рахунком 5:1, а в грi столичної команди на заході України був зафіксований рахунок 0:2.

"Динамо" з перших хвилин захопило ініціативу, раз по раз накочуючи атаки на ворота Бандури. "Рух" намагався в'язати гру, закривши повністю центральну зону. На 28-й хвилині кияни підвищили темп, відразу створивши проблеми для суперника.

Через 2 хвилини дует Циганков – де Пена організували шикарний гол. Віктор виграв боротьбу за м'яч на фланзі і вирізав розкiшну передачу на хід уругвайцю. 28-річний хавбек у дотик з 14 метрів відкрив рахунок.

У другому таймі гості більше захищалися, побудувавши гру на контратаках. "Рух" мав кілька напів моментів, але про реальних загроз Бущану справу так і не довели.

На 80-й хвилині Луческу випустив Родрігеса, який на другий доданій хвилині забив другий м'яч.

"Рух" – "Динамо" 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 30 де Пена, 0:2 – 90 Родрігес.

Рух – Бандура, Дуц, Гліха, Стаменкович, Копина, Бойчук (Притула, 90), Брикнер (Федорчук, 46), Мартинюк, Климчук (Мисик, 46), Русин, Кондраков (Кухаревич, 46).

Динамо – Бущан, Караваєв, Миколенко (Кендзьора, 70), Забарний, Попов, Сидорчук, Буяльський (Шепелєв, 85), Циганков, де Пена (Родрігес, 80), Шапаренко, Супряга (Вербич, 70).

Попередження: Климчук (7), Мартинюк (59).

У Києві "Шахтар" не зазнав ніяких проблем з ФК "Львів", відвантаживши супернику з міста Лева 5 голів, пропустивши лише раз.

Перемогу "гірникам" затьмарила травма Віктора Коваленко. Футболіст збірної України зробив дубль, але на 18-й хвилині був змушений покинути поле, тримаючись за пах.

"Шахтар" – ФК "Львів" 5:1 (4:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 4 Коваленко, 2:0 – 9 Маркос Антоніо, 3:0 – 16 Дентіньо, 4:0 – 18 Коваленко, 4:1 – 25 Рожеріо Шина, 5:1 – 50 Соломон.

Шахтар – Трубін, Корнієнко (Сіпріано, 58), Бондар, Додо, Хочолава, Майкон, Маркос Антоніо (Болбат, 58), Коваленко (Соломон, 25), Марлос, Дентіньо (Вакула, 75), Тете.

Львів – Костик, Міубі, Кравчук, Клименчук, Борзенко, Кошман, Айнсалу, Богунов, Казлаускас (Чірьяк, 73), Філіпе (Нич, 54), Рожеріо Шина (Рафаел Сабіно, 63).

Попередження: Рожеріо Шина (18), Кошман (46), Казлаускас (57), Богунов (62), Вакула (80), Борзенко (89), Рафаел Сабіно (90).

Нагадаємо, що зустріч першого туру Ліги чемпіонів між київським "Динамо" і "Ювентусом" відбудеться у вівторок, 20 жовтня. Участь в матчі точно не візьмуть нападник Кріштіану Роналду і півзахисник Уестон Маккенна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я прийняли рішення по уболівальникам на поєдинку ЛЧ, який пройде в Києві на НСК "Олімпійський".