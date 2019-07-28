Динамо – Шахтар: дивитися онлайн Суперкубок України 2019

Чемпіон України донецький "Шахтар" і віце-чемпіон київське "Динамо" в неділю, 28 липня, розіграють перший трофей нового футбольного сезону – Суперкубок країни.

Одвічні суперники битимуться на полі стадіоні "Чорноморець" в Одесі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар. Початок зустрічі – о 21:00.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО – ШАХТАР

Побачити протистояння найсильніших команд України можна буде в прямому ефірі на телеканалі "Україна".

Крім того, трансляцію з Одеси проведе спеціалізований канал "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Динамо – Шахтар ФК "Шахтар"

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ШАХТАР

Фаворитом протистояння вважаються "гірники". Ставки на перемогу "Шахтаря" в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,10.

Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх київської команди досягають рівня 3,10.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустрічі довірили бригаді арбітрів на чолі з представником Дніпра Віталієм Романовим.

Йому допомагатимуть лайнсмени Володимир Володін з Херсона та Олександр Войтюк із Запоріжжя. Роль четвертого рефері виконає харків'янин Анатолій Абдула.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олександр Хацкевич, головний тренер "Динамо":

– Уже з вівторка ми більш планомірно підійшли до підготовки до матчу з "Шахтарем" за Суперкубок України. І це теж ще один з етапів нашої підготовки до сезону. Так, на кону – трофей, але, крім цього майбутній поєдинок покаже, наскільки нам вдалося підготуватися до сезону. Ну а ігрові кондиції будемо набирати через матчі.

Луїш Каштру ФК "Шахтар"

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

– Якщо ми візьмемо Суперкубок, то це не означає, що далі нам не потрібно буде працювати, що все буде йти само собою. Потрібно віддаватися своїй справі максимально. Іноді ми дивимося на ту чи іншу команду і думаємо, що вона вже на піку, що це її ліміт. Однак я вважаю, що ми завжди можемо давати краще, завжди є місце для росту. Я живу з метою завтра бути краще, ніж учора. Намагаюся передавати це ж повідомлення команді. Ми чекаємо перемоги в матчі за Суперкубок, але вже наступного дня зажадає ще більшої роботи і розвитку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо": Бойко – Миколенко, Кадар, Кендзьора, Піваріч, Сидорчук, Буяльський, Шепелев, Караваєв, Гармаш, Вербич

"Шахтар": Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Тете, Алан Патрік, Маркос Антоніо, Тайсон, Мораес

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зазнало серйозних втрат перед матчем за Суперкубок України.

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