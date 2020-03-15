"Динамо" сенсаційно втратило перемогу над "Десною"

Київське "Динамо" в матчі 23-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі не змогло вдома обіграти чернігівську "Десну".

Поєдинок при порожніх трибунах НСК "Олімпійський" завершився зi сенсаційним рахунком 1:1.

Перший тайм пройшов за невеликої переваги господарів, які ніяк не могли налагодити комбінаторну гру. Шабанов, Попов і Кадірi до 21-й хвилині не віддали жодної довгої або середньої передач. У лідерів віцечемпіонів України нічого не виходило в атаках.

"Десні" вдалося кілька контрвипадів, в основному завдяки помилкам киян в центрі поля, але в завершальних фазах відмінно грав столичний голкіпер.

Відкривати рахунок підопічні Олексія Михайличенка повинні були за хвилину до перерви. На правому краю штрафного майданчика пройшла "стінка". Шепелев отримав м'яч по центру воріт, пробив з відскоком від газону, але влучив у поперечину.

Після перерви "Десна" всім складом сiла в оборону, практично забувши про напад. До 60-ї хвилини футболісти з Чернігова не завдали жодного удару по воротах Бущана.

На 69-й хвилині територіальну перевагу, Русин втілив в ігрову, точно замкнувши простріл Шепелєва - 1:0.

Матч тривав без шансів для гравців з Чернігова, але на 80-й хвилині "Динамо" саме позбулося перемоги. Караваєв в простій ситуації припустився прикрої помилки, віддавши пас назад точно в ноги Філіппову. Форвард спокійно відіграв воротаря і відправив м'яч у порожні ворота - 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше луганська "Зоря" в центральному матчі 23-го туру в УПЛ вирвала перемогу над донецьким "Шахтарем". Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

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