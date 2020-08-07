"Динамо" розгромило "Верес" у першому спарингу за Луческу: відеоогляд

Київське "Динамо" здобуло розгромну перемогу над рівненським "Вересом" у першому матчі під керівництвом нового наставника Мірчі Луческу.

Спаринг, який пройшов на тренувальній базі "біло-синіх" в Конча-Заспі, завершився перемогою киян – 3:0, повідомляє прес-служба віце-чемпіонів України.

"Динамо" дуже впевнено початок поєдинок, вже в першій третині першого тайму двічі вразивши ворота суперника. Спочатку відзначився датський легіонер киян Дуелунд, який вдало зіграв на добиванні. А за десять хвилин свій бомбардирський талант підтвердив молодий форвард Супряга, який скористався помилкою голкіпера "Вереса".

Остаточний рахунок встановив Де Пена на початку другої половини гри, замкнувши навіс капітана команди Циганкова. Свій наступний контрольний матч "Динамо" проведе з "Десною" 11 серпня.

"Динамо" (Київ) – "Верес" (Рівне) – 3:0

"Динамо" (1 тайм): Бойко – Тимчик, Забарний, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шепелев, Буяльський, Ледньов, Дуелунд, Супряга

"Динамо" (2 тайм): Бущан – Тимчик, Сидорчук (Забарний, 68), Сирота, Вантух, Андрієвський, Буяльський (Родрігес, 68), Булеца, Цітаішвілі, Де Пена, Соль.

Голи: Дуелунд, 6, Супряга, 16, Де Пена, 52

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" підняло цінник на молодого таланта команди Владислава Супрягу.