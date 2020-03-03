У нинішньому сезоні "Динамо" переживає один з найважчих періодів в сучасній історії, що також відбилося й на трансферній діяльності киян.

Минуле зимове трансферне вікно, по суті, стало для "Динамо" найгіршим за останні 10 років. "Біло-сині" придбали тільки 2 футболіста в статусі вільних агентів, не заплативши за них ні копійки (ще 2-х повернули з оренди). При цьому, один з двох новачків несподівано отримав заборону грати в чемпіонаті України, так як в нинішньому сезоні вже заграний за два професійні клуби...

Беніто (праворуч) та Ібрагім Каргбо-молодший fcdynamo.kiev.ua, facebook.com/pg/fcdynamoua

В цілому "Динамо" раніше купувало за зиму і одного новачка (мова йде саме про повноцінний трансфер), що за останні 10 сезонів траплялося 4 рази. Але це були футболісти високого рівня з чималим статусом та ім'ям - Данило Сілва в 2010-му (4 млн. эвро), Олександр Алієв в 2011-му (коли повернувся з російського "Локомотива" за 10 млн. эвро) та Фран Сіль минулої зими (3,4 млн. євро).

Щодо бідності з нинішньою зимою може потягатися хіба що трансферне вікно посеред сезону 2013/14 - тоді "Динамо" взагалі не купило нікого, а єдиним новачком в статусі "вільного агента" став воротар Олександр Рибка, який відбув дискваліфікацію за допінг. Але Рибка на той час, хоч і після паузи в кар'єрі, все ж вважався одним з кращих воротарів України та істотно допоміг "Динамо" в наступних трьох сезонах (в тому числі і в Лізі чемпіонів, коли "біло-сині" під керівництвом Сергія Реброва вийшли в плей-офф). Але тоді крім Рибки команду поповнили також досить статусні вихованці динамівської школи - Андрій Богданов, Владислав Калитвенцев і Артем Кравець, які ще чимало прикладуться до успіхів "Динамо".

Олександр Рибка footboom.com/

Що ж є на сьогоднішній день? До Києва перебрався атакуючий півзахисник (вінгер) Беніто та бельгійський форвард Ібрагім Каргбо-молодший, а з оренди повернулися нападник Назарій Русин та захисник Роман Вантух. Два повноцінних новачка - вільні агенти, в останній раз грали в російському "Тамбові" (один з аутсайдерів РПЛ) та бельгійському "Руселаре" (Другий дивізіон Бельгії). Два гравці атаки, на двох в нинішньому сезоні забили аж 3 голи (при цьому Каргбо забив свою "двушку" за аматорський клуб "Льєрс Кемпензонен", куди був відправлений в оренду з "Руселаре").

Ібрагім Каргбо-молодший facebook.com/pg/fcdynamoua

Ще раз: два придбання "Динамо" - це гравці аутсайдера російського чемпіонату і клубу другого дивізіону Бельгії, який з 31 серпня по 9 листопада грав в оренді за аматорів. Загальний гольовий актив: в цьому сезоні - 3 голи, в цілому за кар'єру - 7 голів. Єдине виправдання (більше - розрада) - їх вік. Каргбо - 20 років, Беніто - 21 (хоча з урахуванням репутації африканського футболу, це теж можна поставити під сумнів).

Тобто, судячи з даних, "Динамо" хоч і безкоштовно, але ще ніколи не брало таких слабких футболістів. Навіть набравший вагу Олександр Рибка після річної дискваліфікації вселяв куди більшу впевненість в собі та відповідав рівню киян.

До того ж, Ібрагім Каргбо ще несподівано виявився "заблокованим" на весняну частину сезону і не потрапив в заявку киян. Згідно з регламентом ФІФА, будь-який футболіст протягом одного сезону не може грати більше ніж за 2 команди в офіційних матчах країн-асоціацій. Так, вищезгаданий "Льєрс Кемпензонен" - аматорська команда з Першого аматорського дивізіону Бельгії, але той проводиться під патронатом Федерації футболу Бельгії, будучи її офіційним турніром, що також входить до реєстру ФІФА. Так що Каргбо в поточному сезоні має в своєму списку матчі за 2 команди, і до кінця весни - не помічник "Динамо" на спорожнілій позиції форварда ...

Поки Каргбо тільки тренується в розташуванні клубу, Беніто вливається в нову обстановку через матчі молодіжної команди (в трьох матчах забив вже 2 голи). Але до першої команди нігерійця поки не підпускають. І тут питання - а чи придатний він взагалі для рівня першої команди?

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому форвард "Динамо" Артем Бесєдін отримав річну дискваліфікацію від УЄФА за вживання допінгу.

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