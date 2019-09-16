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16 вересня • оновлено в 09:48
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"Динамо" програло вдома "Десні": спортивні підсумки 15-вересня

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Британський суперваж Тайсон Ф'юрі здобув перемогу у кривавому бою зі шведом Отто Валліном, а київське "Динамо" вдома програло чернігівській "Десні".

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 15 вересня.

Крім того, визначився переможець чемпіонату світу з баскетболу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Особи
Тайсон Ф'юрі Дар'я Білодід Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
это все из-за медведчука)
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