"Динамо" програло вдома "Десні": спортивні підсумки 15-вересня

Британський суперваж Тайсон Ф'юрі здобув перемогу у кривавому бою зі шведом Отто Валліном, а київське "Динамо" вдома програло чернігівській "Десні".

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Крім того, визначився переможець чемпіонату світу з баскетболу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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