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29 листопада • оновлено в 10:41
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"Динамо" програло в Лізі Європи, пропустивши на 96-й хвилині: спортивні підсумки 28 листопада

1.2т
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Київське "Динамо" драматично програло шведському "Мальме" в Лізі Європи, а Ентоні Джошуа розлютили перед реваншем із Енді Руїсом.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 28 листопада.

Крім того, в Лізі чемпіонів забили найкрасивіший гол сезону. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Ліга Європи Динамо – Мальме Джошуа – Руїс: реванш Євро-2020 Ліга чемпіонів
Особи
Енді Руїс-молодший Ентоні Джошуа
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Хо Хол
Хо Хол
ПОЗОР КИЕВА! МАЛЬМЕ МОЩНО УНИЗИЛИ ДИНАМО!
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фил филька
фил филька
обозная помойка. пишет "Киевское "Динамо" драматично проиграло" а "Московский ЦСКА опозорился в Лиге Европы". типа проигрыш украинской команды это драма а российской позор. при этом никаких слов типа "позор" в россми про динамо я не нашел. упоротые вы такие жалкие в своей ущербности)
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