"Динамо" програло в Лізі Європи, пропустивши на 96-й хвилині: спортивні підсумки 28 листопада

Київське "Динамо" драматично програло шведському "Мальме" в Лізі Європи, а Ентоні Джошуа розлютили перед реваншем із Енді Руїсом.

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Крім того, в Лізі чемпіонів забили найкрасивіший гол сезону. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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