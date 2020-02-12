"Динамо" програло серію пенальті і вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського пройшов матч 1-го раунду плей-офф Юнацької ліги УЄФА, в якому "Динамо" U-19 поступилося юнакам з "Динамо" (Загреб) і вилетіло з турніру.

На даній стадії протистояння складається з одного матчу. Проте, командам не вистачило 90 хвилин, щоб визначити переможця. Гра, в якій був мінімум гострих моментів, завершилася закономірною нічиєю – 0:0. По суті, найсерйозніші шанси з'явилися у команд перед самим фінальним свистком, але з ударом Георгія Цітаішвілі зміг впоратися голкіпер гостей, а в атаці у відповідь у виконанні хорватів прекрасно діяв голкіпер киян Руслан Нещерет.

ФК "Динамо"

Згідно з регламентом, суперники відразу ж приступили до серії післяматчевих 11-метрових, обійшовшись без додаткових 30 хвилин гри.

Надольский невдало пробив в першій же спробі, однак другий удар хорватів також був невдалим. Долю дуелі визначили два останніх удари в серії: "постріл" Волошина парирував воротар гостей, а ось загребці забили вирішальний 11-метровий, вигравши серію - 4:3.

Таким чином, "Динамо" U-19 припинило свої виступи в Юнацькій лізі УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з матчем "Динамо" в плей-офф Юнацької ліги УЄФА раніше виникла плутанина.

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