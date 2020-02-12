Головна Новини
12 лютого • оновлено в 20:58
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" програло серію пенальті і вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

1.6т
Читати матеріал російською

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського пройшов матч 1-го раунду плей-офф Юнацької ліги УЄФА, в якому "Динамо" U-19 поступилося юнакам з "Динамо" (Загреб) і вилетіло з турніру.

На даній стадії протистояння складається з одного матчу. Проте, командам не вистачило 90 хвилин, щоб визначити переможця. Гра, в якій був мінімум гострих моментів, завершилася закономірною нічиєю – 0:0. По суті, найсерйозніші шанси з'явилися у команд перед самим фінальним свистком, але з ударом Георгія Цітаішвілі зміг впоратися голкіпер гостей, а в атаці у відповідь у виконанні хорватів прекрасно діяв голкіпер киян Руслан Нещерет.

"Динамо" програло серію пенальті і вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

ФК "Динамо"

Новини
"Динамо" зазнало курйозної поразки в матчі з шістьма голами в Туреччині

Згідно з регламентом, суперники відразу ж приступили до серії післяматчевих 11-метрових, обійшовшись без додаткових 30 хвилин гри.

Надольский невдало пробив в першій же спробі, однак другий удар хорватів також був невдалим. Долю дуелі визначили два останніх удари в серії: "постріл" Волошина парирував воротар гостей, а ось загребці забили вирішальний 11-метровий, вигравши серію - 4:3.

Таким чином, "Динамо" U-19 припинило свої виступи в Юнацькій лізі УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з матчем "Динамо" в плей-офф Юнацької ліги УЄФА раніше виникла плутанина.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Юрій Трохимчук
Місце
Україна Київ
Теги
Динамо Загреб ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
3
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
От этой помойки кто-то ожидал другого? Позорная Дырка от жЁппы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Вероника Кудерметова
VS
Кики Бертенс
Победа Кики Бертенс со счетом 2:0
1.81 Сделать ставку
Донна Векич
VS
Екатерина Александрова
Победа Екатерины Александровой с форой в -1,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Элисон ван Эйтванк
VS
Петра Квитова
Победа Петры Квитовой со счетом 2:0
1.71 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Доминик Кепфер
Победа Кайла Эдмунда с форой в -2,5 гейма
1.75 Сделать ставку
Рейлли Опелка
VS
Йосихито Нисиока
Победа Йосихито Нисиоки с форой в +1,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Джон Изнер
VS
Джордан Томпсон
Победа Изнера с форой в -1,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Маркос Гирон
VS
Уго Умбер
Победа Уго Умбера с форой в -3,0 гейма
1.80 Сделать ставку
Диего Шварцман
VS
Федерико Дельбонис
Победа Диего Шварцмана со счетом 2:0
1.72 Сделать ставку
Ласло Дьере
VS
Хуан Лондеро
Победа Ласло Дьере с форой в +0,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Борна Чорич
VS
Тьяго Монтейро
Победа Тьяго Монтейро
1.78 Сделать ставку